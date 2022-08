Betroffene des Hofer Großbrands: Einige sind in Jugendherberge untergekommen

Einige Menschen haben durch den Großbrand am Montag in Hof wirklich alles verloren. Die Häuser sind zum Teil unbewohnbar und sogar einsturzgefährdet. Anderen haben die Wassermassen beim Löschen stark zugesetzt. Das heißt, die Bewohner mussten vorübergehend anderweitig unterkommen. Der Katastrophenschutz der Stadt hat gemeinsam mit dem Bayerischen Roten Kreuz und dem Technischen Hilfswerk daher in nur zweieinhalb Stunden eine Notunterkunft in der Jahnhalle aus dem Boden gestampft. Diese haben von angemeldeten 50 Betroffenen allerdings nur 15 genutzt, so Katastrophenschutzbeauftragter Sascha Plochberger im Gespräch mit Radio Euroherz. Nach nur einer Nacht in der Notunterkunft hat die Stadt neue Unterbringungsmöglichkeiten für sieben Betroffene organisiert. Sie sind zum Teil in der Jugendherberge untergekommen. Andere können derweil bei Familie und Freunden bleiben. Eine Spendenaktion von Seiten der Stadt Hof gebe es im Moment nicht.