Betrifft auch den VER Selb: Coronahilfen für Profisport verlängert

Wenn die Selber Wölfe derzeit aufs Eis laufen um gegen die Ligakonkurrenten Punkte abzustauben, passiert das derzeit ohne Publikum. Die Geisterspiele im Profisport betreffen auch die DEL 2. Zumindest aus finanzieller Sicht gibt es jetzt gute Nachrichten.

Der Bund hat die Coronahilfen für den Profisport bis Ende März verlängert. Das hat das Bundesinnenministerium mitgeteilt. Auch der VER Selb will diese Hilfen beantragen, sobald es möglich ist, sagt der 1. Vorstand Jürgen Golly auf Euroherz-Anfrage. Besonders wichtig seien laut ihm die Erstattungen der Ticketausfälle. Kein Verein könne es sich leisten, Geisterspiele ohne finanzielle Hilfen durchzuführen, so Golly. Über die Höhe der Hilfen für den VER Selb will sich der Verein allerdings nicht äußern.

Heute Abend (Dienstag, 18.01.) treffen die Selber Wölfe auswärts auf die Heilbronner Falken. Das Spiel gibt’s wie immer live in der Euroherz-Eiszeit. Aufgrund der Regelungen in Baden-Württemberg sind im Heilbronner Eisstadion 500 Zuschauer zugelassen.