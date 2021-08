Betriebsunfall: Drei Verletzte in Hofer Autowerkstatt

Bei der vergangenen Landtags- und Kommunalwahl haben die Grünen in Hochfranken zwar Stimmen gewinnen können. Allerdings nicht so stark (…)

Sanierung: Stadt Hof schafft Wohnraum für Familien

Familien leben nicht nur in Einfamilienhäusern im Grünen, sondern auch mitten in der Innenstadt. Auch die Stadt Hof will jetzt Wohnraum (…)