Wer schon einmal vor einem Schnapsregal gestanden hat, der weiß, wie viele unterschiedliche Sorten es gibt – allein an Gin. Was viele aber nicht wissen, ist, dass es auch einen Gin gibt, der aus dem Fichtelgebirge kommt. Den produziert das Unternehmen „Sack’s Destille“ in Weißenstadt. Die Destille hat jetzt sogar eine renommierte Auszeichnung bekommen. Sie ist der Betrieb des Jahres 2021 in Bayern. Am Nachmittag darf die Firma, die es mittlerweile seit 157 Jahren gibt, den Preis entgegennehmen.