Schwarzenbach/Saale: Krippengruppe und Mini-Kita genehmigt

„Kinderhände für mehr Betreuungsplätze“ und „Vier Jahre Kellergruppe – Schluss damit“ – Solche Botschaften haben Eltern in Schwarzenbach an der Saale auf Schilder geschrieben und damit gegen die Betreuungssituation in der Stadt demonstriert. Auch SPD-Stadträtin Sarah Biedermann war mit vor Ort. Sie hat unter anderem dafür gesorgt, dass das Thema auf die Tagesordnung der Stadtratssitzung am Abend gekommen ist:

Im Stadtrat hat es dann die Info gegeben, dass die Krippengruppe der Kita Sankt Klara nun doch genehmigt ist und die Kinder- und Jugendhilfe der Diakonie Hochfranken ab Herbst eine Mini-Kita mit zwölf Plätzen betreibt. Für Bürgermeister Hans-Peter Baumann ist der Bedarf damit gedeckt. Für die Eltern reicht das aber nicht aus. Sie erwarten, dass die Nachfrage künftig nochmal steigt, wenn junge Familien in Schwarzenbach bauen.