Betreuungsangebot erweitert: Neue Seniorentagespflege in Rehau

Die Seniorentagespflege in der Gartenstraße in Rehau erstrahlt in neuem Glanz. Das Gebäude ist kernsaniert – das erste Obergeschoss und auch das Dach sind ausgebaut und die Räume barrierefrei zugänglich gemacht worden. Durch Fenster auf Bodenhöhe kann man den Perlenbach sehen. Jetzt zum Jahresbeginn heute eröffnet das Gebäude. Die Einrichtung bietet Platz für bis zu 20 Personen. Aufgrund der anhaltenden Corona Pandemie, können aktuell aber nur drei Personen gleichzeitig betreut werden. Gäste der Seniorentagespflege der Rummelsberger Diakonie können zukünftig außerdem einen Fahrdienst in Anspruch nehmen, der sie zu Hause abholt und nach dem Besuch auch dahin zurückbringt. Das Angebot der Einrichtung umfasst verschiedenste Aktivitäten, wie zum Beispiel gemeinsames Gedächtnistraining Außerdem werden die Senioren mit Mahlzeiten der Küche der Rummelsberger Diakonie versorgt. Weitere Infos gibt es auch hier:

Bei Fragen zur Einrichtung:

Ute Schmitz Richter

Tel.: 09283 841 260

E-Mail: schmitz-richter.ute@rummelsberger.net

