Betreuung von Menschen mit Demenz: Gesundheitsregion bietet Schulung an

Menschen mit einer Demenz-Erkrankung kommen im Alltag nicht mehr allein zurecht. Um Betroffene zu betreuen, braucht es aber einige Vorkenntnisse. Die Gesundheitsregion plus Hofer Land und deren Kooperationspartner bieten eine kostenfreie Schulung für ehrenamtliche Helfer an. Besonders die Kliniken im Hofer Land seien laut einer Mitteilung auf Unterstützung angewiesen. Die Ehrenamtlichen sollen bei Ausflügen helfen, oder sich mit den Demenzkranken anderweitig beschäftigen. Für die Schulung könnt ihr euch ab sofort anmelden. Den Kontakt findet ihr auf unserer Website. Die Schulung beinhaltet 24 Unterrichtseinheiten und beginnt Ende Oktober. Den Einsatz nach der Schulung können die Ehrenamtlichen flexibel gestalten.

Der Schulungsträger, die Deutsche Alzheimer Gesellschaft Landesverband Bayern e.V. Selbsthilfe Demenz mit Sitz in Nürnberg bietet folgende Termine zur Basisqualifizierung in den Klinken HochFranken, Klinik Naila, Hofer Str. 45, 95119 Naila an: 24., 25., 28.10.2022, 09.00-16.00 Uhr

Um Anmeldung wird gebeten bei Ute Hopperdietzel unter 09281/57 500 oder ute.hopperdietzel@leitstelle-pflege.de.