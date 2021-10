Beton-Reiterstandbild mit Kanzlerin im Hosenanzug enthüllt

Würzburg (dpa) – Ein Mann hat es sich auf der Suche nach einem Hotelzimmer in Würzburg stattdessen in einer Zelle gemütlich (…)

Schwangau (dpa) – Das Schloss in Hohenschwangau ist einem Sportwagenfahrer zum Verhängnis geworden. Weil er beim Fahren von dem (…)

Krumbach (dpa) – Eine 91-Jährige hat auf ihrem Balkon in einem Seniorenheim in Bayerisch-Schwaben unwissentlich eine (…)

91-Jährige baut unwissentlich Haschischpflanze an

Panik nach Überschallknall: Pfau bricht sich Bein

Hohenburg (dpa) – Ein Überschallknall von einem Eurofighter hat einen Pfau in der Oberpfalz so sehr in Panik versetzt, dass er (…)