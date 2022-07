Betäubung & Narkose: Hochschule Hof erforscht im Ultraschall sichtbaren Mikroschlauch

Eine Operation lässt sich kaum durchführen, wenn der Patient bei vollem Bewusstsein ist. Damit die Patienten nichts spüren, werden sie betäubt. Um die örtliche Betäubung oder die Vollnarkose kümmern sich Anästhesisten. Die Hochschule Hof will jetzt dabei helfen, dass diese in Zukunft noch präziser arbeiten können. Am Institut für Angewandte Biopolymerforschung ist das Projekt „TubUS – Ultraschall-sichtbarer Mikroschlauch“ gestartet. Für die Betäubung wird ein Kunststoffschlauch mit einer Metallnadel in die Region eingeführt, in der das Medikament verabreicht werden soll. Bisher ist der Schlauch mittels Ultraschall-Verfahren allerdings nicht sichtbar, was die genaue Positionierung erschwert. Das will das Forschungsteam der Hochschule Hof im Laufe der zweijährigen Projekt-Laufzeit ändern. Dazu soll die Mikrostruktur im Polymer an der Oberfläche und an der Schlauchspitze verändert werden.