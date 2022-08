Besuche in Hof und Sparneck: SPD-Landtagsfraktionschef kommt in die Region

Seit Freitag feiern die Menschen in der Stadt Hof ihr Volksfest auf dem Festplatz in der Nailer Straße. Aber nicht nur für die Hoferinnen und Hofer ist das Fest ein Highlight. Auch von Außerhalb kommen viele Menschen für das Hofer Volksfest in die Region. Der Vorsitzende der BayernSPD-Landtagsfraktion Florian von Brunn wird heute Abend (18 Uhr) ebenfalls das Hofer Volksfest besuchen. Dort möchte er zusammen mit dem SPD-Landtagsabgeordneten Klaus Adelt und dem SPD-Bundestagsabgeordneten Jörg Nürnberger mit Schaustellern sprechen. Bereits am Nachmittag ist außerdem ein Besuch in der Marktgemeinde Sparneck geplant. Dabei soll es unter anderem um ein Sanierungsprojekt in der Gemeinde gehen.