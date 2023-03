Besuch in Mödlareuth: Joachim Gauck kommt in die Region

Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck kommt in die Euroherz-Region! Er besucht am 12. April das Deutsch-Deutsche Museum in Mödlareuth. Zusammen mit den Landräten Oliver Bär und Thomas Fügmann guckt sich Gauck den neu gestalteten Außenbereich des Museums über die deutsche Teilung an. Außerdem will er mit Jugendlichen aus der Region ins Gespräch kommen, schreibt das Landratsamt Hof.

Aktuell wird das Deutsch-Deutsche Museum in Mödlareuth für mehrere Millionen Euro umgebaut und auf den neuesten digitalen Stand gebracht.