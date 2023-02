Besuch in Hof: Förderantrag für Bayerisches Zentrum für Angewandte Energieforschung

Durch die Energiekrise ist klar geworden: Wir müssen den Ausbau erneuerbarer Energien schneller voranbringen. Die Energiewende schnell und umfassend zu schaffen ist auch das Ziel im Bayerischen Zentrum für Angewandte Energieforschung (ZAE) Garching. Das hat auch eine Außenstelle in Hof. Die beiden Grünen Landtagsabgeordneten Ursula Sowa und Anne Franke haben sich nun vor Ort ein Bild von den aktuellen Forschungsprojekten in Hof gemacht. Dabei haben die Verantwortlichen unter anderem den Wunsch geäußert, am Standort Hof noch weiter zu wachsen. Gerade in den Bereichen Wasser und Energie soll es vorangehen, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Die beiden Landtagsabgeordneten haben deswegen nun einen Antrag gestellt, um die Förderung für das ZAE wieder in den Haushalt aufzunehmen. Ursula Sowa fordert außerdem: Es sollte einen Grundsatzbeschluss geben, nachdem das ZAE in Hof auf die doppelte Mitarbeiterzahl aufgestockt werden soll.