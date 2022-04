Besuch in Hochfranken: US-Generalkonsul in Rehau und Schwarzenbach/Saale

Die Schüler der Markgraf-Friedrich-Realschule in Rehau haben heute etwas Abwechslung im Unterricht. Die Schüler einer 10. Klasse können sich mit dem US-Generalkonsul Timothy Liston unterhalten. Auf Einladung des Hofer CSU-Landtagsabgeordneten Alexander König besucht der nämlich unsere Region. Neben einem Schulbesuch und einem Empfang im Rehauer Rathaus, steht auch ein Besuch bei der Sandler AG in Schwarzenbach an der Saale auf dem Programm. Dieser findet im Rahmen der 2. Transatlantic Innovation Week der US-Botschaft und der US-Generalkonsulate in Deutschland statt. Für Liston sei das Schwarzenbacher Unternehmen ein gutes Beispiel gelebter transatlantischer Beziehungen. Die Firma habe schließlich auch eine Produktionsstätte im US-Bundesstaat Georgia.