Bestes Souvenir für Hof: Besucher können Favoriten im Concept-Store küren

Souvenirs gibt es viele. Die meisten von ihnen sind aber eigentlich unnötig. Der gleichnamige Concept-Store in der Hofer Ludwigstraße hat kreative Köpfe zu einem Wettbewerb aufgerufen. Gesucht wird das beste Souvenir für Hof. Es soll etwas sein, das aus der Region stammt, einzigartig ist und auch Bestand hat. Ab heute können die Besucher des Geschäfts in der Ludwigstraße unter 43 Einsendungen auf der Shortlist auswählen, und die Stimme für ihren Favoriten abgeben. Der Gewinner erhält dann den mit 500 Euro dotierten Publikumspreis. In den weiteren Kategorien wird eine neunköpfige Jury ihren Favoriten küren. Diese sind „Bestes bestehendes Produkt“, „Beste Produktidee / Bester Prototyp“ und „Sonderpreis Textil“.