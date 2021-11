Beste bayerische Gesellen: Auch Auszubildende des Theaters Hof dabei

Immer weniger Jugendliche wollen im Handwerk arbeiten. Handwerkliche Betriebe sind daher ständig auf der Suche nach Auszubildenden. Trotzdem gibt es auch viele Erfolgsgeschichten. Martha Bücker hat eine Ausbildung zur Maßschneiderin (Schwerpunkt Damen) am Theater Hof absolviert. Wegen ihres guten Abschneidens in der Ausbildung hat sie eine Auszeichnung bekommen, als eine der besten bayerischen Gesellinnen und Gesellen. Als beste bayerische Nachwuchs-Maßschneiderin geht es für die 23-Jährige jetzt außerdem in den bundesweiten Wettbewerb. Martha Bücker studiert mittlerweile Kunstgeschichte und Germanistik und lässt sich am Waldorflehrer-Seminar zur Handarbeitslehrerin ausbilden.