Beste Bäcker Bayerns: Auch zwei Oberfranken darunter

Wir leben in einer Genussregion. Das zeigt sich jetzt erneut. Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber hat die 20 besten Bäcker Bayerns mit dem Bayerischen Staatsehrenpreis ausgezeichnet. Darunter sind auch zwei Bäcker aus Oberfranken. Neben Rainer Motschmann aus dem Landkreis Coburg, darf sich auch Werner Purucker aus dem Landkreis Hof über die Auszeichnung freuen. Der Festakt in München ist Corona-bedingt in kleinerem Rahmen ausgefallen. Grundlage für den Staatsehrenpreis sind die Ergebnisse der jährlichen Brotprüfungen.