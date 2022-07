Bestattungswald in Wunsiedel: Stadtrat beschließt nächsten Schritt

Bisher hat es außer einem klassischen Friedhof wenige Bestattungsmöglichkeiten gegeben. Mittlerweile etablieren sich in vielen Städten und Gemeinden jedoch die Beisetzungen in sogenannten Bestattungswäldern. Ein solcher soll im kommenden Jahr auch auf dem Luisenburg-Areal in Wunsiedel entstehen. Das hatte der Stadtrat bereits vor einigen Wochen beschlossen. Die Stadt hat dazu auch eine Zweckvereinbarung mit der Stadt Marktredwitz getroffen. In seiner jüngsten Sitzung hat der Wunsiedler Stadtrat den nächsten Schritt auf den Weg gebracht. Er hat die Bauleitplanung beschlossen. Nachdem der Flächennutzungsplan abgeändert wurde, könne es an die Umsetzung gehen, so Bürgermeister Nicolas Lahovnik gegenüber Radio Euroherz. Der Bestattungswald soll voraussichtlich im Sommer 2023 eröffnen.