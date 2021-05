Bestätigung von Sana Kliniken: Service-Personal in Hof muss Ende des Jahres gehen

Für diesen Schritt hat es schon ganz schön viel Kritik von der Gewerkschaft verdi und der Hofer Linkspartei gehagelt. Jetzt hat es die private Krankenhausgruppe Sana Kliniken offiziell bestätigt: Sie will bayernweit zum Ende des Jahres 202 Mitarbeiter der Tochtergesellschaft Sana DGS pro.Service entlassen. Konkret handle es sich um Stellen in Hof und Pegnitz, sagte ein Unternehmenssprecher. In Hof sind 36 Mitarbeitende sämtlicher Bereiche betroffen: Von Hol- und Bringdiensten, über den Empfang bis hin zu Stationsassistenzen. Der größte Teilbereich der Krankenhausreinigung sei aber nicht betroffen.

Sana begründet den Stellenabbau damit, dass die Tochtergesellschaft nicht mehr zukunftsfähig sei. Daher habe sich die Firma für eine Neustrukturierung entschieden.