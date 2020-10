Besseres Einkaufserlebnis: Stadt Galerie Plauen rüstet auf

Die Plauener Stadt-Galerie ist die Anlaufstelle zum Einkaufen in der Innenstadt. Jetzt hat sie einen größeren Umbau vor sich. Grundlage ist eine im Frühjahr 2019 durchgeführte Kundenbefragung. Ende diesen Monats soll es bereits losgehen und im Frühjahr fertig sein. Mehr Farbe an den Decken, Wänden und Fluren und eine bessere Beschilderung sollen zum Einsatz kommen. Außerdem sind Ladestationen für Smartphones, mehr Spielmöglichkeiten für Kinder und ein moderner Brunnen geplant. Damit will die Betreibergesellschaft ECE ein besseres Einkaufserlebnis schaffen.