Besserer Handyempfang: Gefrees baut Mobilfunkmast

Wer in einem kleinen Dorf lebt, kennt das: Der Handyempfang ist häufig schlecht oder gar nicht vorhanden. Um das zu verbessern, will die Stadt Gefrees im Bereich Metzlersreuth und Hermersreuth einen Mobilfunkmast bauen. Der Stadtrat hat beschlossen, dafür mit Vodafone einen Kooperationsvertrag zu schließen. Der Mobilfunkbetreiber soll den neuen Mast nach der Fertigstellung im Herbst 2023 nutzen.

Unterdessen kümmert sich auch die Deutsche Telekom um den Mobilfunk-Ausbau im Hofer Land. In Feilitzsch, Issigau, Münchberg, Selbitz, Zell und an drei Standorten in Hof stehen jetzt LTE bzw. 5G zur Verfügung. Einen Mast hat die Telekom sogar neu gebaut.