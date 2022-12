Bessere Mobilfunk-Versorgung: Neuer Funkmast bei Rehau

Die Mobilfunk-Versorgung in der Stadt Rehau ist ab sofort noch besser. Gestern ist im Ortsteil Faßmannsreuth ein neuer Mobilfunkmast an den Start gegangen. Dabei war unter anderem Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Der Mast ist nämlich mit Mitteln des bayerischen Mobilfunk-Förderprogramms gebaut worden:

Weitere neue Funkmasten aus dem Förderprogramm sollen in den nächsten Monaten den Betrieb aufnehmen. Ziel ist es, sämtliche sogenannte „Weiße Flecken“ in Bayern zu beseitigen. Das sind Gebiete, in denen weder 4G- noch 5G-Funksignale empfangen werden.