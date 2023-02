Bessere Mobilfunk-Abdeckung: Zwei neue Standorte im Landkreis Hof

Funklöcher sind in der Region immer mehr ein Ding der Vergangenheit. Die Telekom hat in den vergangenen Monaten zwei neue Standorte im Landkreis Hof gebaut. Sie stehen in Rehau und Schwarzenbach/Saale. Dadurch steigt nicht nur die Mobilfunk-Abdeckung, sondern auch der Empfang in Gebäuden verbessert sich. Aktuell betreibt der Telekommunikationsanbieter im Landkreis Hof fast 60 Standorte. Bis zum kommenden Jahr sollen 18 weitere hinzukommen. An neun Standorten ist eine Erweiterung mit LTE geplant.