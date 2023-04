Bessere Infrastruktur für Radfahrer: Aktionsbündnis startet Fahrrad-Demo in Hof

Mit einem neuen Radgesetz das Radwegenetz in ganz Bayern verbessern – Das ist Ziel der Initiative „Radentscheid Bayern“. Dazu will das Aktionsbündnis ein Volksbegehren erreichen und hat dafür auch genügend Unterschriften zusammenbekommen. Bis Juni muss jetzt der Bayerische Verfassungsgerichtshof über die Zulassung des Volksbegehrens entscheiden.

Wenn es um die Radinfrastruktur geht, gibt’s auch bei uns in der Region viel nachzubessern. Das sagt Judith Hampel vom ADFC Hof im Euroherz-Interview. So enden in Hof teilweise Radfahrmarkierungen im Nirgendwo. Außerdem gibt es ihrer Meinung nach allgemein zu wenig sichere Radverbindungen in der Region. Mit einer bayernweiten Fahrrad-Demo will die Initiative morgen (SO) jetzt nochmal auf ihre Ziele aufmerksam machen. In Hof startet die „Radsternfahrt“ um 11 Uhr am Kugelbrunnen. Ziel ist der Fernwehpark in Oberkotzau. Dort ist dann noch eine kurze Kundgebung geplant.