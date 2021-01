Besser unterwegs: Kreis Wunsiedel beschließt Nahverkehrsplan

Wie soll es in den nächsten Jahren weitergehen mit der Mobilität im Kreis Wunsiedel? Dazu hat der Kreisausschuss in seiner jüngsten Sitzung einen Nahverkehrsplan beschlossen. Der sieht einiges: Zum Beispiel startet der flächendeckende Anrufbusverkehr schon in diesem Jahr, er soll auch schrittweise weiter ausgebaut werden. Außerdem fahren die Busse tagsüber öfter: Und zwar im Stundentakt zwischen Selb, Wunsiedel und Marktredwitz. Und die Busflotte wird moderner – und damit barrierefreier. In Zukunft sollen auch mehr Busse mit Wasserstoff im Landkreis Wunsiedel unterwegs sein.

