Besser schwimmen: Aktion für Grundschüler im Landkreis Wunsiedel

Jetzt im Sommer geht’s für viele Kinder nach der Schule ins Freibad. Es gibt aber immer mehr Grundschüler, die gar nicht oder nicht gut schwimmen können. Deshalb haben verschiedene Institutionen im Landkreis Wunsiedel eine gemeinsame Schwimmaktion auf die Beine gestellt. Es gibt zwei Schwimmwochen. In denen trainieren Schüler der zweiten Klassen jeweils zwei Stunden täglich das Schwimmen. Insgesamt machen rund 220 Schülerinnen und Schüler mit. Zum Abschluss der ersten Schwimmwoche findet am Vormittag (09:30 Uhr) eine kleine Ehrung im Hallenbad Wunsiedel statt. Mitte Juli steht die zweite Schwimmwoche im Hallenbad Selb an.