Besser als erwartet: Jahresrechnung der Stadt Hof zeigt finanzielles Polster

Wie barrierefrei ist die Stadt Hof? Das will die Stadtratsfraktion FAB und Freie am Abend im Rahmen einer Exkursion testen. Mit einer (…)

Barrierefreiheit in Hof: FAB und Freie laden ein zur Exkursion

Außer Rand & Band: Mann muss gefesselt ins Krankenhaus

Auf einem Parkplatz in Hof hat sich ein Mann am Abend völlig neben der Spur benommen – so sehr, dass er später fixiert ins (…)