Besorgungsfahrten für Helfer sind kostenlos: Helmbrechtser Citybus in Doppelfunktion

Der Citybus, der Helmbrechts mehrmals täglich komplett abfährt, erfüllt in Zeiten der Corona-Krise eine wichtige Doppelfunktion. Zum Einen bringt er natürlich nach wie vor die Fahrgäste zu wichtigen Arztterminen oder zum Einkaufen. Zusätzlich können aber auch die Helferinnen und Helfer der Gruppe „Helmetz hilft zam“ mit dem Citybus Einkäufe und Besorgungen erledigen. Diese Helferfahrten sind kostenlos. So oder so gibt es in dieser besonderen Zeit allerdings eine Obergrenze von zwei Fahrgästen zur gleichen Zeit, um zwischen den einzelnen Plätzen einen ausreichenden Abstand gewährleisten zu können, heißt es von der Stadt.