Besonders schwerer Raub: Landgericht Hof verurteilt 26-Jährigen

Es muss ein schreckliches Gefühl sein, wenn man um sein Leben bangen muss. So ist es einem Fotografen im Herbst 2019 in der Hofer Bahnhofsstraße gegangen. Er musste Schläge und Tritte aushalten und sich dann auch noch in einem dunklen Keller die Drohung anhören, in Flammen aufzugehen. Dafür mitverantwortlich ist ein 26 Jahre alter Hofer gewesen, den das Landgericht Hof heute zu insgesamt sechs Jahren Gefängnis unter anderem wegen besonders schweren Raubes verurteilt hat. Denn er hat noch viel mehr auf dem Kerbholz: Drogenbesitz, Falschaussage und auch für viele Graffiti an Hofer Fassaden ist er verantwortlich. Wegen seines Drogenproblems muss der 26-Jährige jetzt in eine Entzugsklinik.