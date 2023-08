Gemütlich zusammen sitzen und Spezialitäten aus Marktredwitz ausprobieren: Das geht morgen beim Kirwa-Mittag in Marktredwitz. Die Gastronomiebetriebe am Markt laden zwischen 11 und 14 Uhr zum Mittagessen ein. Es gibt unter anderem Burger, Pizza, Gyros und Krustenbraten. Die Musik kommt von der Marktredwitzer Blasmusik. In der Zeit ist der Markt zwischen der Seebergerstraße und dem Hotel Bairischer Hof für den Autoverkehr gesperrt.

