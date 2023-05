Besonderes Engagement: Bayerns Umweltminister zeichnet Unternehmen aus der Region aus

Die Unternehmen in der Region achten immer mehr auf den Klima- und Umweltschutz. Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber hat am späten Nachmittag in Heroldsbach im Landkreis Forchheim Unternehmen aus Unter-, Mittel- und Oberfranken ausgezeichnet, die sich mindestens fünf Mal in Folge am Umwelt- und Klimapakt zwischen der Bayerischen Staatsregierung und der bayerischen Wirtschaft beteiligt haben. Sie bekommen eine Goldurkunde. Mit dabei sind auch Firmen aus Hof, Selb, Naila, Oberkotzau, Wunsiedel und Tirschenreuth.

Eine Übersicht:

– Bernd Geiser, Bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger (Hof)

– Detlef Albert Gebäudereinigung (Selb)

– SERAG-WIESSNER GmbH & Co. K (Naila)

– GEALAN Fenster Systeme GmbH (Oberkotzau)

– Ziegler & Co. GmbH (Wunsiedel)

– Hans-Peter Schärl Bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger (Tirschenreuth)