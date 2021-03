Besondere Übergabe: Zwischenzeugnisse kommen fast überall per Post

Das Kribbeln im Bauch und die Aufregung, bevor der Lehrer den eigenen Namen aufruft, um sich das Zeugnis vorne abzuholen, fällt dieses Jahr in der Euroherz-Region fast überall aus. Den Termin für die Zwischenzeugnisse hat der Freistaat wegen Corona um drei Wochen nach hinten verschoben – und auch die Übergabe sieht diesmal anders aus.

Die meisten Schülerinnen und Schüler in der Region bekommen ihr Zwischenzeugnis per Post nach Hause geschickt. Weil es wegen der hohen Corona-Zahlen momentan keinen Präsenzunterricht gibt, müssen sich die Schüler damit begnügen. Einzige Ausnahme bilden die Abschlussklassen von Gymnasien und FOS/BOS im Hofer Land. Dort ist momentan Wechselunterricht. Wer heute da ist, bekommt das Zeugnis heute – ansonsten beim nächstmöglichen Tag in der Schule. Da die Schüler in der Stadt Hof ab Montag wieder von zuhause aus lernen müssen, bekommen auch hier viele ihr Zeugnis zugeschickt. Es gibt aber auch durchaus Alternativen, wie Hörer mitteilen. So fährt der Hausmeister der Grundschule in Tauperlitz die Zeugnisse mit dem Schulbus aus und schmeißt sie in die Briefkästen. An anderen Schulen der Region müssen die Eltern ran und die Zeugnisse abholen.