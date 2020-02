Besondere Ampelmännchen: Plauen behält Vater und Sohn bis 2022

Wichtige Signale im Verkehr müssen auffallen. Für die Ampeln in Plauen gilt das auf jeden Fall. Seit 2017 leuchten an einigen von ihnen statt der klassischen Ampelmännchen die berühmten Vater-und-Sohn-Figuren des Plauener Künstlers Erich Ohser. Und das dürfen sie auch in den kommenden beiden Jahren machen. Das sächsische Landesamt für Verkehr hat die Ausnahmegenehmigung bis Anfang 2022 verlängert.

Laut Verkehrsminister Martin Dulig ist es an den entsprechenden Ampeln nicht zu mehr Unfällen gekommen. Ganz im Gegenteil: Die Fußgänger schauen noch genauer auf die Ampeln. Dulig will jetzt prüfen, ob eine dauerhalfte Genehmigung möglich ist.