Beschneiung wird eingestellt: Am Ochsenkopf soll ein Schneevorrat angelegt werden

Jetzt also doch. Die Skiliftbetreiber im Fichtelgebirge stellen die Beschneiung ihrer Lifte eing, auch am Ochsenkopf. Grund sind die Ergebnisse der Bund-Länder-Konferenz am Mittwoch und der verlängerte Lockdown bis 10 Januar. Die Wetterbedingungen wären ideal, und die Temperaturen kalt genug. Bis morgen wird am Ochsenkopf trotzdem noch beschneit, und zwar, um Schneedepots anzulegen. Die braucht man um startklar zu sein, sobald der es Lockerungen gibt und Skifahren möglich ist. Damit der Schneevorrat möglichst lange hält, wird er zu Bergen geschaufelt.