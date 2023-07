Beschmutzt: Wer hat Ketchup in den Kinderwagen gegossen?

Kinderwagen sind teuer und sollen vor allem sicher für Babys sein; da können eklige Flecken schon für Aufregung bei Eltern sorgen. Eine 100 Euro teure Sauerei haben Unbekannte am vergangenen Wochenende in Naila angerichtet: Jemand muss dort Ketchup in einen Kinderwagen gegossen haben. Der Kinderwagen war unter einer Kellertreppe in der Humboldtstraße abgestellt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise (Zeitraum 15.07./18 Uhr und 16.07./15 Uhr – Hinweise an 09282-979040)