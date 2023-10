Beschluss von Nancy Faeser: Grenzkontrollen zu Tschechien

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat am Nachmittag weitere stationäre Grenzkontrollen zu unseren Nachbarländern Polen, die Schweiz, Österreich und auch Tschechien angekündigt. Und direkt darauf hat auch die Bundespolizei Selb das in die Tat umgesetzt.

André Gügel, Leiter der Inspektion:

Es ging darum, illegale Migration durch Schleusungen aufzudecken. Grenzkontrollen gibt es daher auch in den Zügen von Tschechien in die Region, am Grenzübergang Selb-Asch und bei Schirnding.

Die Kontrollen sollen vorerst bis zum 26. Oktober dauern.