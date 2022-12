Beschluss im Hofer Stadtrat: Busbahnhof soll am Hauptbahnhof entstehen

Jahrelang gab es Stillstand am Strauß-Areal mitten in der Hofer Innenstadt. Das war fürs Stadtbild schlecht aber auch für den öffentlichen Nahverkehr. Denn seitdem gab es keinen richtigen Busbahnhof mehr in der Stadt.

Die Zwischenlösung am Sonnenplatz bzw. der Luitpoldstraße war alles andere als optimal.

Seit Jahren sucht die Stadt daher nach einem endgültigen Standort für den Busbahnhof. Zwei Standorte waren zuletzt in der engeren Auswahl: Eine Kombination aus Sonnenplatz bzw. Luitpoldstraße – dort wo sich der aktuelle Interimsbusbahnhof befindet – und der Friedrichstraße. Zum anderen der Vorplatz des Hauptbahnhofs. Der Hofer Stadtrat hat sich einstimmig für den Standort am Hauptbahnhof entschieden. Oberbürgermeisterin Eva Döhla:

Denn der Busbahnhof würde das Stadtbild aufwerten, ist sich die Stadt sicher. Außerdem gäbe es dann einen zentralen Punkt für den ÖPNV in Hof. Genug Platz ist auch vorhanden und wenn mehr Fahrgäste dort sind, findet sich auch eventuell ein Investor für das marode Empfangsgebäude am Hauptbahnhof. Das ist die Hoffnung der Stadt. Für den Busbahnhof am Bahnhofsvorplatz müssen aber die Fahrpläne komplett angepasst werden. Das plant die Stadt aber ohnehin. Ein Gutachten soll den kompletten ÖPNV in Hof auf den Prüfstand stellen. Auch das war Thema im Hofer Stadtrat.

Foto: Unser Bild zeigt den aktuellen Interims-Busbahnhof in der Luitpoldstraße und am Sonnenplatz. Diese Lösung hat in absehbarer Zeit ein Ende