Beschluss des Stadtrats: Schönwald wird ein bisschen größer

Die Stadt Schönwald wird größer – um ganze 76 Quadratmeter.

Hintergrund ist ein neu gebildetes Grundstück im Selber Gemeindeteil Oberweißenbach. Die Städte Selb und Schönwald haben sich für einen Tausch ausgesprochen, der Stadtrat in Schönwald hat dem in der jüngsten Sitzung zugestimmt. Damit wird die Stadt Selb also auch ein bisschen kleiner. Angeregt hatte die Grenzänderung das Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Wunsiedel, teilt Schönwalds Bürgermeister Klaus Jaschke mit. So soll die Verwaltungsgrenze auch kartenmäßig festgelegt und erkennbar sein.