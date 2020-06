Beschleunigtes Verfahren nach Hitlergruß vor Abgeordneten-Büro

Ein 43 Jahre alter Mann, der in der vorigen Woche vor einem Abgeordneten-Büro der Grünen in Plauen den Hitlergruß gezeigt haben soll, muss sich in einem beschleunigten Verfahren dafür verantworten. Wie die Staatsanwaltschaft Zwickau mitteilt, wurde ein Prozesstermin für den 26. Juni festgelegt. Der mehrfach vorbestrafte Mann habe eine Mitarbeiterin des Büros und deren Sohn am vergangenen Donnerstag als «Alibi-Hippies» bezeichnet und dann seinem Arm zu dem verbotenen Gruß gehoben. Dazu habe er «Heil Hitler, ihr Ökotäter!» gerufen. Danach habe er noch gegen die Scheibe des Büros gespuckt.