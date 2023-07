Beschäftigte in Bayern deutlich länger krankgeschrieben

Berufstätige in Bayern sind im ersten Halbjahr 2023 an deutlich mehr Tagen als krankgeschrieben erfasst worden als im Vorjahreszeitraum. Zu diesem Ergebnis kommt eine Auswertung der Krankenkasse KKH unter Einbeziehung der ärztlichen Atteste ihrer arbeitenden Mitglieder, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Demnach fehlten die Mitglieder rund 1,6 Millionen Tage wegen Krankheit im Job, ein Plus von rund einer halben Million Tagen gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Somit fehlten im Schnitt an jedem Tag von Januar bis Juni etwa 53 von 1000 Beschäftigten bei der Arbeit.

Ein Faktor für die hohen Werte seien auch die elektronischen Krankschreibungen. Im ersten Halbjahr 2022 wurden bundesweit rund 19 Prozent der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen elektronisch erfasst, im ersten Halbjahr 2023 dagegen 86 Prozent. Dadurch erfassten die Krankenkassen mehr kurzfristige Krankschreibungen als zuvor. «Dies sei aber nur ein Faktor», betonte eine Sprecherin der KKH.

Bayern liege mit diesem Krankenstand aber auf dem zweitniedrigsten Platz im Ländervergleich. In Sachsen-Anhalt liegt der Wert demnach mit im Schnitt rund 80 von 1000 Beschäftigten am höchsten, während der Bundesdurchschnitt bei rund 60 liegt.

Der Anstieg bei den Fehlzeiten sei unter anderem auf psychische Leiden zurückzuführen, teilte die KKH mit. Wegen wiederkehrender Depressionen seien Beschäftigte bundesweit im Schnitt rund 112 Tage krankgeschrieben worden – im Vorjahreszeitraum waren es nur rund 89 Tage. Auch die starke Grippe- und Erkältungswelle im Winter und Frühjahr führte demnach zu Fehlzeiten.