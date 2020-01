Beschädigte Autos: Randalierer in Hof erlauben sich Silvester-„Spaß“

Heuer will ich netter, großzügiger und hilfsbereiter sein – viele Menschen, nehmen sich zum Jahreswechsel vor, sich zu bessern. Manche Menschen machen es sich aber scheinbar zur Aufgabe, andere zu ärgern und ihnen das neue Jahr gleich zu Beginn zu versauen. Unbekannte haben in Hof Silvester dazu genutzt, Autos zu beschädigen. Zehn abgetretene Außenspiegel, ein zerstochener Reifen und eine eingeschlagene Seitenscheibe sind das Ergebnis gewesen. Tatort waren der Sophienberg, die Berg- und die Uferstraße. Der Schaden liegt bei rund 5000 Euro. Wer in der Neujahrsnacht etwas beobachtet hat, soll sich bitte mit den Informationen an die Polizei wenden.