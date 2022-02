Berufsschule in Hof: Glasfassade im Foyer bleibt

Sie ist das optische Highlight im Beruflichen Schulzentrum in Hof: Die Kunstverglasung im Foyer der Schule. Auch wenn die Johann-Vießmann-Schule derzeit generalsaniert wird, soll dieses Kunstwerk erhalten bleiben. Das hat der Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Weil die über 60 Jahre alte Verglasung erhebliche Mängel aufweist, wird sie nun restauriert. Die gesamten Klebeflächen des Epoxydharz-Klebers sind massiv verfärbt. Die Glasscheiben des Mosaiks sind aber bis auf wenige Teile erhalten und können daher auf eine neue Trägerscheibe aufgetragen werden, um so den ursprünglichen Zustand wieder herzustellen. Finanziert wird die Restaurierung durch Fördermittel.