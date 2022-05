Berufsorientierung: Messe Vocatium noch heute geöffnet

36 Bewerber kommen auf 100 freie Ausbildungsstellen. Das sagt Sebastian Peine von der Agentur für Arbeit Bayreuth-Hof. Eine gute Ausgangsposition also für künftige Azubis.

Unternehmen hingegen müssen befürchten, ihre Ausbildungsplätze nicht mehr belegen zu können. Ein Weg zur Vermittlung zwischen den Unternehmen und dem Nachwuchs sind Messen zur Berufsorientierung. In Hof findet die Messe Vocatium in der Freiheitshalle statt. Auch die Handwerkskammer ist vor Ort und stellt den Schülern die unterschiedlichen Berufe in der Region vor. Christian Herpich, Vizepräsident der Handwerkskammer für Oberfranken.

Die Vocatium Messe läuft noch heute von 8:30 Uhr bis 14:00 Uhr. An beiden Tagen rechnen die Organisatoren mit zirka 1.200 Schülern. Knapp 60 Aussteller sind vor Ort.