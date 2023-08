Berufsorientierung in den Ferien: Agentur für Arbeit Plauen stellt Online-Plattform vor

Aktuell genießen die Schüler in der Region noch ihre Sommerferien. Gerade wer danach in sein letztes Schuljahr startet, macht sich aber wahrscheinlich schon Gedanken, wie es nach dem Abschluss weitergehen kann. Die Agentur für Arbeit in Plauen weist deshalb jetzt auf eine kostenlose Online-Plattform hin. Die heißt „Check-U“ und hilft euch dabei, eure Stärken zu entdecken. Ihr macht einige Tests und könnt so passende Ausbildungsberufe oder Studienfelder für euch finden. Die könnt ihr dann zum Beispiel auch mit den Berufsberatern der Agentur für Arbeit Plauen besprechen. Hier geht’s zur Plattform.