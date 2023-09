Berufsorientierung im BiZ Plauen: Polizei und Gesundheitsfachberufe stellen sich vor

In Bayern ist heute das neue Schuljahr gestartet. In Sachsen gehen die Kinder schon länger wieder zum Unterricht. Die Schüler der Abschlussklassen machen sich vielleicht schon Gedanken, was sie nach der Schule machen wollen. Zwei sehr unterschiedliche Berufsfelder stellen sich heute im Berufsinformationszentrum in Plauen vor. Zum einen informiert die Polizei Sachsen ab 14 Uhr über Ausbildung und Studium bei der Polizei. Die WBS Schulen stellen außerdem, ebenfalls ab 14 Uhr, ihre Therapie- und Gesundheitsfachberufe vor.