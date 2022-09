Berufsorientierung: Heute Raumedic-Karrieretalk in Naila

Den Fachkräftemangel spüren viele Branchen. Unternehmen werden da erfinderisch, um an Nachwuchskräfte zu kommen. Das Medizintechnik-Unternehmen Raumedic organisiert heute Abend einen Karrieretalk. In angenehmer Atmosphäre sollen junge Menschen einen Eindruck vom Arbeitsalltag bei der Medizintechnik-Produktion bekommen und etwas über die Einstiegsmöglichkeiten bei Raumedic erfahren. Der Karrieretalk findet heute ab 18 Uhr im gleiseins-Bistro am Bahnhofsplatz in Naila statt. Eine Anmeldung braucht ihr dafür nicht.