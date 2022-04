Berufsorientierung: Futureday bei LAMILUX

Aktuell laufen in Bayern die Abiturprüfungen. Das heißt, für einige Schüler aus der Region ist die Schulzeit bald vorbei. Generell können sich Schüler und Studenten heute beim LAMILUX Futureday über den Berufseinstieg informieren. Der Futureday findet von 13 bis 18 Uhr im betriebseigenen Firmenrestaurant in Rehau statt. Die Teilnehmenden können einen Berufsorientierungsparcours inklusive Bewerbungsfotos durchlaufen. In mehreren Workshops lernen sie außerdem etwas über das Zeitmanagement oder wie sie ihre Stärken erkennen können. Anmelden könnt ihr euch ganz einfach per WhatsApp oder online. Mehr Infos findet ihr auf euroherz.de.

oder per WhatsApp: 0151/40627075