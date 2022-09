Berufsorientierung: Ausbildungsmesse in Marktredwitz am Samstag

Das Schuljahr hat gerade erst begonnen, trotzdem werden sich gerade die Schüler in den kommenden Abschlussklassen schon mal fragen, was sie später machen wollen. Einen ersten Eindruck von den unterschiedlichen Branchen und Firmen, geben Ausbildungsmessen. In Marktredwitz findet heute von 9 bis 13 Uhr die Ausbildungsmesse der Wirtschaftsjunioren Fichtelgebirge statt. Die richtet sich vor allem an Schüler der letzten beiden Jahrgangsstufen von Mittel- und Realschulen sowie Gymnasien. Horst Fröber von den Wirtschaftsjunioren Fichtelgebirge:

Die Veranstalter erwarten zirka 3000 Besucher zur Ausbildungsmesse im Otto-Hahn-Gymnasium Marktredwitz. Ziel der Wirtschaftsjunioren sei es, mit der Messe die heimische Wirtschaft und die Region Fichtelgebirge zu stärken. Außerdem soll die Messe den Unternehmen dabei helfen, künftige Azubis zu suchen.