Berufsorientierung am Pausenhof: Wirtschaftsregion Hochfranken stellt Firmenwegweiser auf

Einige Schüler wissen schon ganz genau, was sie nach der Schule machen wollen. Andere haben noch keine konkrete Vorstellung. Die Wirtschaftsregion Hochfranken will junge Menschen schon früh auf die Ausbildungschancen in der Region aufmerksam machen. Dafür stellt sie auf Pausenhöfen sogenannte Firmenwegweiser aus. Die zeigen den Weg zur nächsten Ausbildungsmöglichkeit. Die offizielle Enthüllung der Wegweiser für das Fichtelgebirge findet um 09 Uhr am Luisenburg Gymnasium Wunsiedel statt. Insgesamt haben sich 17 Schulen und 50 Unternehmen aus Hochfranken am Projekt beteiligt.