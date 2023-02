Berufsinformationstag in Neumark: Länderbahn sucht Auszubildende

Gerade zum Jahreswechsel hatte die Länderbahn mit Personalproblemen zu kämpfen. Sie musste krankheitsbedingt sogar für mehrere Wochen vom regulären Fahrplan abweichen. Heute veranstaltet die Länderbahn in Neumark im Vogtland einen Berufsinformationstag für Schüler, um sie für eine Ausbildung dort zu interessieren. Für das Ausbildungsjahr 2023/2024 hat die Länderbahn in Neumark fünf Ausbildungsplätze zu vergeben. Gesucht werden vier Eisenbahner und ein Mechatroniker. Ab 10 Uhr können sich interessierte Schülerinnen und Schüler in der Werkstatt und der unternehmenseigenen Eisenbahnschule umschauen.