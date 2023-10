Berufsinformation in Plauen: Polizei Sachsen stellt sich vor

Was will ich später beruflich machen – eine Frage, die für viele Schülerinnen und Schüler noch nicht klar ist. Deshalb ist es wichtig, sich schon möglichst früh über verschiedene Berufsperspektiven schlau zu machen. Eine Möglichkeit gibt es heute ab 14 Uhr im Berufsinformationszentrum in Plauen. Die Polizei Sachsen stellt Ausbildungs- und Studiumsmöglichkeiten vor und beantwortet Fragen zur Bewerbung und dem Auswahlverfahren. Sie bittet um vorherige Anmeldung.

Tel.: 0375 428 4004 bzw. -4005